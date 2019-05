​Pedro Gallese dejó entrever que podría marcharse de Alianza Lima tras la Copa América

Síguenos en Facebook

Pedro Gallese, en conferencia de prensa, habló sobre su continuidad en Alianza Lima, afirmando que en su contrato que lo liga al club íntimo hasta diciembre de este año, existe una cláusula de salida tras disputarse la Copa América de Brasil 2019.

"Tengo contrato con Veracruz hasta junio del próximo año y mi vínculo con Alianza Lima acaba en diciembre. Hay una cláusula que me permite salir después de la Copa América, pero eso lo está viendo mi representante y yo estoy tranquilo porque solo me enfoco en el equipo", afirmó el portero de la selección peruana.

Asimismo, indicó que tuvo un rendimiento aceptable en Veracruz y que se animó a fichar por los blanquiazules por su deseo de jugar la Copa Libertadores.

"Nunca perdí la titularidad en Veracruz, vine a Alianza por la Libertadores porque me gustó el reto. Lastimosamente no pasamos a la siguiente fase, me quedo tranquilo con lo que demostré", agregó.

Por otro lado, señaló que está más que confiado que bajo las órdenes del técnico Víctor Reyes el equipo se recuperará, tras un mal inicio en el Torneo Apertura y Copa Libertadores.

"Creo que el grupo sabía que teníamos que mejorar como sea. No nos estaba yendo muy bien, ahora último demostramos que queremos algo más. El plantel respalda a muerte al profesor Reyes, haremos lo que pida", afirmó el arquero.

"Tenemos que ir paso a paso, jugar en altura es complicado. Cusco, Huancayo y Huánuco son plazas difíciles. En México son 16 equipos y solo dos son de la costa y por eso estoy acostumbrado a jugar en la altura. Tenemos que salir a buscar el partido, para regalarle un triunfo a los hinchas. Debemos agarrar confianza porque Alianza es un equipo grande y tenemos que levantarnos", finalizó.