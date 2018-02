Pedro Gallese tras lesionarse: "Me entró pánico por el Mundial"

Síguenos en Facebook y YouTube

Pedro Gallese puede respirar tranquilo, pues en seis semanas aproximadamente podrá volver a las canchas tras haber sido operado con éxito de una lesión en los meniscos.

Eso sí, el portero nacional reveló que ni bien sintió la dolencia durante el partido ante el América, lo primero que se le vino a la mente fue la Copa del Mundo y el gran temor de quedar fuera de ella.

"Cuando sufrí la lesión pensé que me había roto algo y muchas cosas se me vinieron a la mente en ese momento, sobre todo pensaba mucho en el Mundial. Pero, dentro de todo lo malo, felizmente no me rompí los ligamentos y poco a poco me recuperaré", señaló a RPP.

El jugador del Veracruz aseguró que evoluciona favorablemente de su lesión, pero reconoció que en un primer momento "me entró pánico por el Mundial".

"Los médicos me dijeron que en seis semanas podré volver a jugar y ya pasó una. Yo me siento cada día mejor, pero no queremos apurar mi recuperación, tomando en cuenta que tenemos muy cerca el inicio del Mundial", precisó.

Gallese se siente optimista y confía que podrá estar en los últimos cuatro partidos de la liga mexicana y ayudar a su equipo de salir de la mala posición en la que se encuentran.

"Si todo va bien, debería jugar los últimos cuatro partidos que nos restan por jugar. Realmente la situación del equipo está complicada, pero pienso que ganando tres, de los ocho partidos que nos resta por jugar y que los otros clubes cedan puntos, podemos salvarnos", aseguró.