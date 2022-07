¿Cuándo y cómo nació la idea de escribir un libro acerca de la ‘U’?

Este libro fue un pedido de una editorial argentina que me contactó en 2018 y me propuso hacer 365 pequeñas historias, en función de cada día del año, sobre un determinado club. Hay 365 historias de Boca, Real Madrid, y faltaba de la ‘U’. Acepté, comencé a escribirlo, pero pasaron cosas en el ínterin. Yo asumí funciones en el diario El Comercio, donde fui jefe de informaciones y luego subdirector, y el tiempo se me achicaba. Luego vino la pandemia y fue aún más terrible.

¿Qué fue lo más difícil al momento de escribir 365 historias?

Fue un trabajo sobre todo de buscar información en libros, revistas, páginas web. Hay algunas cosas que yo mismo escribí cuando fui reportero de Deporte Total. Pero la parte del confinamiento me impidió salir o encontrar información con facilidad.

¿Qué detalles el hincha crema puede encontrar en 365 historias?

He buscado historias de todos los días del año. No todos los días pasa algo importante, pero digamos que sí hay fechas relevantes. Por ejemplo, entre mayo y diciembre hay actividad, pero en enero, febrero, los clubes no se mueven o están en pretemporada. Entonces, recurrí a días en que nacieron futbolistas, debuts o algún jugador importante que dejó el club. Las temporadas de verano en los sesenta, donde venían equipos extranjeros, también me ayudó.

En tus años siguiendo a la ‘U’ como hincha y periodista, ¿quién es el mejor jugador que viste?

Para mí, uno es Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, el jugador por el que me hice hincha de la ‘U’. Cuando era niño, era el goleador del fútbol peruano. Luego, de adolescente, me impactó Germán Leguía, la gran figura a finales de los setenta e inicios de los ochenta.

¿Cómo ves actualmente a la ‘U’?

Pelear el título me parece complejo, porque hay equipos que están muy bien, sobre todo Melgar y Cristal. La ventaja de la ‘U’ es que los torneos peruanos son irregulares. Los equipos se caen porque no tienen mucho plantel o hay dilemas internos. Lo que me gusta de esta ‘U’ es que hay una evolución, una mejoría en el juego. Será complicado, pero nada es fácil para la ‘U’. Hay que pelear.

¿Los títulos que más recuerdas?

El tricampeonato de 1998, 1999 y 2000. Otro grato es el título con Juan Reynoso en 2009. Había un equipo muy compacto y quedamos cerca de avanzar en la Libertadores.