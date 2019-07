02 de Julio del 2019 Percy Rojas: "Ricardo Gareca ha recuperado la identidad del fútbol peruano” El popular “Trucha” analiza el duelo de mañana entre Percy Rojas: "Ricardo Gareca ha recuperado la identidad del fútbol peruano”

Textos: Martín Chilo Espinoza



Integrante de una generación dorada de futbolistas, Percy Rojas espera con ansias el duelo de mañana entre Perú vs. Chile por la semifinal de la Copa América 2019.

El “Trucha”, quien ganó con la bicolor el cetro continental en 1975, charló en exclusiva con diario Correo y nos dio sus impresiones acerca de esta nueva edición del denominado Clásico del Pacífico, pero la charla no quedó ahí, sino que contó detalles de esa campaña y advierte su preocupación por la falta de jugadores para reemplazar ciertas posiciones importantes en el combinado nacional.

¿Qué virtudes encuentra en esta selección actual que le hacen recordar a aquel equipo que ganó la Copa América en 1975? La virtud que tiene de medio campo hacia arriba. La presencia de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, quien ya no está por lesión, André Carrillo, Edison Flores y Christian Cueva han sido factores importantes para que el equipo cumpla buenos juegos en estos años. Defensivamente hemos tenido problemas, pero con la presencia de Carlos Zambrano hemos logrado solucionar ello.

¿Debemos mantener ese juego conversador realizado ante Uruguay o atacar a Chile desde el primer minuto del compromiso?

Todo hace indicar que iniciarán los mismos futbolistas que jugaron contra Uruguay, y espero que estén en su nivel. Uno tiene que enfrentar esta clase de partidos respetando nuestra mejor cualidad, que es la parte ofensiva. Debemos jugar con la pelota a ras del piso, mas no lanzarnos a la ofensiva, porque dejaremos espacios y Chile puede aprovechar para atacar.

¿Qué le preocupa de Chile?

Cuenta con elementos muy desequilibrantes en delantera comoAlexis Sánchez y Eduardo Vargas. En ese sentido, Perú debe atacar cuando tenga el balón y cubrir las líneas para replegar.

Usted marcó un tanto en el duelo contra Chile en Lima durante la campaña de 1975. ¿Qué sensación le dejó anotarle al país sureño?

Hacer un gol a Chile tiene una sensación especial. Además, la rivalidad deportiva hace que se festejan de otra forma.

¿Qué adversidades debió sortear aquel equipo que alzó el trofeo continental hace 44 años?

Teníamos que hacer las gestiones para jugar por la selección. Algunas veces forzábamos los permisos (no existía la fecha FIFA). Para la final ante Colombia en Venezuela, que era un miércoles, gestioné —junto a Eleazar Soria— mi permiso con la promesa de jugar con mi club (Independiente de Argentina) el clásico contra Racing al día siguiente. La solidaridad y unión para ganar la Copa.

¿Ni siquiera celebró con el trofeo?

No tengo ninguna foto alzando la Copa América. Ni mucho menos festejé con el grupo, porque debimos tomar el avión con escala en Río de Janeiro y luego a Buenos Aires. Eran épocas exitosas (risas).

¿Cumplieron con lo prometido a los directivos de Independiente?

El juego con Racing era a las 8:00 p.m. y nosotros arribamos a Buenos Aires a falta de diez minutos para el duelo. Un directivo del club nos pidió los pasaportes e ingresamos al patrullero. En el interior estaban el uniforme mío y de Eleazar Soria, nos cambiamos. Luego, encendimos la radio y nos enteramos de que hubo un apagón en el estadio.

¿En aquel juego se consagró porque anotó un gol?

Y ganamos el partido. Al día siguiente salí en la portada de El Gráfico de Argentina con el titular “Por estas cosas amamos el fútbol”.

Grandes momentos, pero volvamos a la bicolor. ¿Cómo analiza los cuatro años de Gareca al mando de la selección peruana?

Nos ha regresado a un mundial y ha demostrado ser una persona muy consecuente. Ha recuperado la identidad del fútbol peruano y hemos vuelvo a jugar ese fútbol de calidad y tener disciplina.

¿Le preocupa que aún esté pendiente el recambio generacional en ciertas posiciones?

Ese ha sido el principal problema para Ricardo Gareca. Cuando quiso hacerlo, no ha encontrado respuestas deseadas. Por eso, espera que los llamados a convertirse en titulares recuperen su nivel. El recambio generacional no ha apoyado a la selección, porque aún no aparecen jugadores de categoría para reemplazar a elementos experimentados como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez.