Un periodista chileno, identificado como Adolfo Hidalgo, tuvo duras palabras contra el delantero de Alianza Lima Jefferson Farfán, quien fue convocado por el técnico argentino Ricardo Gareca para los duelos de la selección peruana contra Chile, Bolivia y Argentina.

El comunicador extranjero cuestionó el rendimiento del futbolista y cree que no participará en el duelo contra su país por el nivel que demuestra en la Liga 1.

“Algunos impresentables tenían sus datitos que llamarían a Farfán, como tenían el datito empezaron hablar. Fue convocado, pero no va a jugar. No creo que juegue, lo digo hoy día. Si juega, lo va a hacer 5 o 10 minutos no será gravitante en el juego. No soy pesimista, soy realista. Todos sabe que debía operarse y pocos se atreven a decir que está prácticamente retirado, mientras no se opere”, expresó.

“Lo mantengo hasta hoy, Jefferson Farfán es un exfutbolista. Como chileno estaría feliz y la prensa chilena también de que Gareca lo ponga de titular con Gianluca Lapadula, porque Gary (Medel) a la primera patada lo saca del partido y Gareca pierde un cambio.”, agregó.

Periodista chileno sobre Jefferson Farfán.

Adolfo Hidalgo afirmó que los chilenos estarían felices que Jefferson Farfán juegue en el primer partido de Perú en esta fecha triple de octubre.

“En Chile todos estarían felices que juegue. Los chilenos no le tienen miedo a Jefferson Farfán, porque está en un pie, en una pierna”, manifestó.

“Farfán apenas puede trotar 20 minutos en la Peruvian Premier League. Creo que no puede jugar esa misma cantidad de minutos en un partido oficial de Eliminatorias. Sé que algunos están felices con su regreso. Tácticamente y físicamente hablando no tiene para afrontar un campeonato, un partido oficial más fuerte que la Liga 1. Si lo dosifican en el campeonato local, qué le espera en la selección peruana”, añadió.

