Ronaldinho vuelve a hacer noticia en un solo día. El astro brasileño se encuentra declarando ante los fiscales Alicia Sapriza, Manuel Doldan y Federico Delfino luego de ser detenido por usar pasaportes falsos en Paraguay.

Sin embargo, la noticia sobrepasó los límites de lo judicial. Personal de la fiscalía a la que acudió el exjugador del Barcelona se tomó fotos con él y las compartió en redes sociales como muestra de la admiración que le tienen.

Foto: Facebook

Uno de los trabajadores de la institución, el comisario principal Miguel López Russo, salió en defensa del acto que ha generado polémica en Paraguay: “Es un ídolo mundial para mi es el mejor jugador mundial y nadie le va a quitar eso. Yo estuve ahí, no tengo porque negar ni dar muchas explicaciones. Es una simple foto”, aseguró a Radio Nandutí.

No todo quedó ahí, el comisario López tuvo comentarios a favor de la inocencia de Ronaldinho en la investigación que se aperturó en la fiscalía a raíz de la presentación de pasaportes falsos: “No es un delincuente hasta que se demuestre lo contrario. Yo lo veo como un ídolo del fútbol no estoy apoyando o encubriendo hechos que pudo haber surgido anteriormente”, puntualizó.

El excampeón de la Champions League y su hermano han indicado que los pasaportes falsos les fueron entregados por el empresario Wilmondes Sousa Lira días previos a su viaje a territorio paraguayo, por lo que descartaron tener alguna responsabilidad en los hechos que se les imputan. Veremos qué determina la justicia.