Perú vs. Argentina: Yotún se perderá el partido con Bolivia por acumular amarilla (VIDEO) El volante Yoshimar Yotún cometió una dura falta en el Perú vs. Argentina, razón por la cual recibió su segunda tarjeta amarilla en las Eliminatorias Qatar 2022 y no estará ante Bolivia.