Conmebol reveló once ideal de la fecha 11 de Eliminatorias con tres jugadores peruanos (FOTOS) La brillante actuación de la selección peruana en la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 no escapó de los elogios en Sudamérica. La Conmebol realizó encuesta para definir al once ideal y consideraron a Christian Cueva, Sergio Peña y Luis Advíncula.