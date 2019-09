La respuesta de Ricardo Gareca a curiosa pregunta en inglés (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca, luego de la victoria de Perú en el amistoso que sostuvo con Brasil, dejó varios momentos para destacar. Pero sin dudas uno de los más curiosos de produjo ante la pregunta en inglés de un periodista.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el entrenador de la selección peruana salió del inusual momento y confesó no saber inglés de forma muy educada. "No hablo inglés. I'm sorry", contestó el 'Tigre', con una sonrisa tímida.

Instantes después, la intervención de una traductora hizo que finalmente Ricardo Gareca sepa lo que le quiso preguntar el comunicador. La interrogante se refería a lo que el técnico sintió con el gol y victoria de Perú, considerando la historia de ambas selecciones.

"El historial a Perú, no lo favorece, pero para nosotros es importante enfrentarlos. Es muy importante el triunfo, pero no deja de ser un partido amistoso, preparatorio. Nos va a servir para seguir mejorando", indicó Gareca.

Un gol del defensor Luis Abram sobre los 85' le dio la victoria a Perú frente a Brasil en su segundo amistoso de la fecha FIFA de septiembre, disputado en Los Angeles. La Blanquirroja, el jueves reciente, había perdido 1-0 a manos de Ecuador.