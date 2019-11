Perú vs. Colombia: Alfredo Morelos anota gol polémico (VIDEO)

Gol de Alfredo Morelos en el perú vs. colombia. (Captura: Movistar Deportes)

La paternidad se extendió. Alfredo Morelos anotó el único gol del partido Perú vs. Colombia en el amistoso internacional FIFA disputado en Miami. En una jugada bastante polémica por saber si el balón entró o no, el juez cobró y los cafeteros se llevaron el triunfo.

A los 91 minutos del partido, un centro venenoso al borde del área chica peruana, encontró a Alfredo Morelos con comodidad para conectar un cabezazo contra el piso que fue despejado por Pedro Gallese en una muestra de buena reacción.

Sin embargo, el rebote le cayó al mismo atacante colombiano quien le pegó en primera y con ayuda de su compañero Davison Sánchez permitió que el balón legue nuevamente al cuerpo del portero peruano que contuvo el remate con las piernas en la línea del arco. Pero los árbitros vieron otra cosa y validaron el gol.

Mientras que los cafeteros fueron a celebrar, los jugadores peruanos reclamaban que el balón no había entrado. No hubo VAR, no hubo diálogo entre los jueces. Solo se marcó el gol y este fue suficiente para que Colombia se lleve un nuevo triunfo ante la bicolor.