Si hay alguien que conoce de cerca a Ricardo Gareca ese es Germán Leguía. El ex futbolista y ex gerente deportivo de Universitario de Deportes fue quien trajo al ‘Tigre’ en el 2007 para liderar el equipo crema, y ocho años después recomendó al argentino para estar al mando de la Selección Peruana. A tres días del repechaje, conversó con Correo sobre las expectativas que tiene de cara a este partido y de la influencia del ‘profe’ en el fútbol peruano.

¿Cuáles son sus expectativas para el repechaje?

Jugar con Nueva Zelanda fue como si ya supiéramos que nos iba a tocar Australia, porque son selecciones muy parecidas. Tienen el mismo estilo. Ambos tienen buena marca, buen tamaño, corren bastante, de buen físico, pero buen fútbol no tiene. Cuando Emiratos Árabes Unidos le tocó la pelota, el poco tiempo que lo hizo, complicó a Australia. En esos momentos, lo pudo ganar. Sin embargo, les faltó tranquilidad.

Lo que vimos en el partido de Perú el domingo fue similar. Yo le digo a la gente que no se desespere. Que no quiera que nuestra selección llegue y haga el gol desde el inicio, porque por desesperarte, te pueden meter otro y eso nos puede costar mucho. Contra Nueva Zelanda, al ser un primer partido de práctica no estuvimos tan sueltos, pero ahora lo estaremos más. Va a llegar un momento, seguramente, en el que Australia va a correr tanto que se terminará cansado. Creo que esa va a ser la táctica de Perú. Tocar el balón, hacer que corra el rival. Con Nueva Zelanda, en el segundo tiempo, estaban muertos.

¿Nos deja tranquilos lo que vimos en el Australia vs Emiratos Árabes?

Ahora regresa Luis Advíncula, pero lo de Renato Tapia y Pedro Aquino no preocupa tanto. En particular, Aquino me gusta más, porque él quita las pelotas mucho más arriba. Su recuperación es más rápida. Además, está en un momento espectacular. Pero, si termina siendo Renato, hay que apoyarlo, ha hecho muy buen papel en las Eliminatorias.

En el primer partido de entrenamiento siempre todo es más duro. Ahora, ya están más sueltos. André Carrillo va a estar mucho mejor. Ese día tuvo dos o tres que pudieron ser gol. En tanto, Advíncula, si le toca jugar, pese a que nadie puede hablar mal de Aldo Corzo porque lo hace muy bien, creo que tiene mayor velocidad que desequilibra las bandas. A estos equipos mucho hay que atacarlos por los extremos. Por ahí la dupla Carrillo y Advíncula siempre son un dolor de cabeza.

Y Trauco por la izquierda también será clave …

Miguel Trauco y Yoshimar Yotún se llevan muy bien. Saben salir jugando por ese lado. Entonces, vamos a tener las dos bandas ocupadas. A veces tenemos una y la otra no, entonces el rival te cierra, por un lado, pero en este caso, si en ambos lados estamos bien, vamos a desconcertar al equipo contrario. Eso hace que se aloquen, que quieran marcar y colapsen.

¿Tiene algún marcador?

No me gusta decir marcador, porque soy ‘piña’, pero creo que Perú va a ganar de todas maneras. Se lo merece. Está ahí. Las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo, porque hay grandes como Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Creo que haber llegado al repechaje es bastante y nos debe colocar dentro del Mundial.

¿Por qué Ricardo Gareca es el elegido para dirigir la ‘U’?

Él empezó en Vélez Sarsfield, una institución que ha sacado muy buenos jugadores de menores y Ricardo Gareca fue uno de los forjadores. En aquel entonces, necesitábamos ello para la ‘U’, queríamos a alguien que se preocupe mucho por los jóvenes, que busque rostros nuevos. Después hablé con Julio César Uribe, César Cueto y Guillermo La Rosa, que habían sido compañeros de él y todos hablaban maravillas. Y para mí siempre el ser humano es lo principal, porque es lo que necesitan los jugadores. Cuando agarran confianza con alguien, cuando les hablan le creen. Eso es clave. Además, me dijeron cosas muy buenas de su segundo, de Santini. Todo eso sumó puntos para traerlo. Lo hicimos y fue espectacular.

Fue un técnico drástico con sus decisiones...

Sentó a Johan Fano. Pensé que nos iban a matar, porque recién había llegado. Lo saca y pone a Donny Neyra y a Malingas ‘Jiménez’. Finalmente, Donny termina siendo goleador, el mejor jugador del Perú y tuvo una oferta de 4 millones de un equipo alemán que no la quiso tomar. Al comienzo, no lo podíamos creer. También, hizo jugar a Gary Correa de lateral izquierdo, a Duarte de ‘back’ centro que venía de la sub 17. Luego, Galván llegó a ser el central clave. A todos los reforzaba. Era increíble. Sacaba jugadores de todos lados y los ayudaba a crecer.

¿No lo presionaron a usted por tantos cambios?

Sí, claro. Yo iba donde Ricardo Gareca y le decía que nos iban a meter y me decía que no me preocupe. Terminaba haciendo lo que él quería. Hasta que un día le dije ‘Ricardo, cuando te hable de fútbol, no me hagas caso. Me he dado cuenta que no sé nada’. A veces me preguntan ‘¿Qué le dirías a Ricardo Gareca?’ Pues nada, porque sería un insulto después de todo lo que ha hecho. Solo le mandaría saludos. Es una persona impresionante por todo lo que ha logrado. Creo que los pocos que confiamos en él fuimos el ‘Ciego’ Oblitas y yo, sobre todo cuando nadie creía en él, por todos los cambios que hizo con la Selección al meter a Flores a Ruidíaz, entre otros.

En la selección, Ricardo Gareca también hace un cambio generacional importante …

Hay algo más impresionante. Cuando fuimos al Mundial de Rusia 2018 todos pensábamos que iba a cambiar el fútbol peruano. Pero no fue así. Todo ha venido en picada. En la Copa Libertadores siempre nos eliminan, nos golean. Entonces, ¿de dónde Ricardo saca jugadores? Hoy, hay futbolistas como Alexander Callens, Marcos López, que no los tenía nadie y los ha consolidado. Igual Gianluca Lapadula, que nadie lo quería. Incluso, yo me negué. Pero ahora tenemos que reconocer todo lo que está haciendo.

Por otro lado, recuerdo cuando hablaban mal de André Carrillo, que era pecho frío. Ricardo terminó confiando en él. Lo mismo pasó con Christian Cueva, que es el caso más impresionante, porque después del penal en Rusia nadie lo quería. Ahora es impensable imaginar a la Selección sin él. El día que no jugó sufrimos. También, Yotún, que era lateral izquierda, lo pasa al mediocampo y a Trauco atrás. Funcionó. Fue otro de sus aciertos. Lo deben haber cuestionado tantas veces a Ricardo, pero él tiene una paciencia tremenda. No se altera, es respetuoso.

¿En Universitario de Deportes era igual?

Yo varias veces me acercaba y le decía ‘profe, por qué no le avienta la madre’. Pero, él me tranquilizaba y me decía que todo iría bien. Y así era. Conversaba con los muchachos y les hacía entender que debían esforzarse. Él es como un padre. Los jugadores lo adoran, lo miran con respeto.

Yo, por ejemplo, otra cosa que observo en este equipo de la selección es que los suplentes gritan tanto como los titulares. Cuando la mayoría de los que están en la banca siempre están esperando que alguien juegue mal para entrar. Pero aquí no es así. Hay unión. Y eso se da porque Ricardo no cree en nadie. Para él no hay estrellas, todos son importantes. En su momento, ha sentado a Advíncula, a Farfán, a varios. Eso genera confianza en todos los futbolistas. Gareca nos está salvando la vida.

Como nos va a nivel de clubes, resalta más el trabajo de Gareca …

Que me disculpen los jugadores del campeonato local, pero nuestra Liga 1 es considerada una de las peores del mundo. Acá uno puede ver partidos hasta de Ecuador, pero de Perú, quien va a querer vernos en otros lados. Los periodistas se burlan de nosotros. No hay ningún equipo en la Copa Libertadores. Y todos los años es lo mismo. ¿De dónde saca Ricardo jugadores? No hay. Todos los países, hasta Chile y Colombia, tienen jugadores en los mejores clubes del mundo. Uruguay, tiene en Real Madrid, Juventus, Inter. Y aún así, Perú está cara a cara con ellos. Ese es el trabajo de Gareca. Si Ricardo hubiera tenido los jugadores de mi época, hubiera sido campeón del mundo. Cubillas, Cueto, el ‘Cholo’ Sotil, todos eran tremendos.

Más allá del repechaje, de clasificar, nos volvería a tocar con la complicada Francia, ¿cómo enfrentar este partido con grandes como Benzema y Mbappé?

Lo vimos en el Mundial anterior. Francia dijo que el equipo más difícil que le tocó fue Perú. Los tuvimos locos en el segundo tiempo. No llegaron ni una sola vez, y encima Aquino pega una pelota que chocó en el palo y que hubiera sido el empate. A Dinamarca pudimos ganarle. Ese partido fue tremendo. Creo que puede ocurrir lo de la vez pasada, pero a Dinamarca le ganamos y a Tunes creo que también. A Francia les va a costar. Esta es nuestra oportunidad.

¿Es Christian Cueva uno de los mejores ‘10′ que ha tenido Perú?

Claro, va a ir a otro Mundial, ha jugado dos Eliminatorias, cosa que no ha hecho ningún ‘10′ en el Perú. Cuando uno va a contratar a alguien lo primero que hace es ver su currículum. Él es el mejor. Va a disputar su segunda Copa del Mundo y dos procesos completos. Uribe sólo jugó una, Cubillas solo una. Además, ha jugado contra todos los de Sudamérica. En las Eliminatorias de esa época solo enfrentábamos a dos equipos, porque jugábamos por grupos. También, en la Copa América ha estado entre los mejores. Mucha gente se molesta, pero lo que ha hecho Cueva no lo ha hecho nadie. Sus jugadas son de ‘cracks’.

¿Paolo Guerrero debería ir al Mundial?

A todos nos gustaría verlo, pero tiene que empezar a jugar ahora. Ya este es un equipo que va a clasificar al Mundial, que se ha estado matando, que está consolidado. Aun así, sea Paolo, esta no es una beneficencia. Hay que pensar en Perú. Es un equipo. Guerrero es un tremendo jugador, pero si no puede seguir, él mismo tiene que darse cuenta. No puede malograr el grupo.

Como exfutbolista, ¿cómo enfrentar un único partido?

Ahí te das cuenta que la FIFA de fútbol no sabe nada. La ida y vuelta siempre es impresionante, además ahora sí hay tiempo. Es increíble que haya un solo partido allá. Lo vamos a ganar de todas maneras, pero no debió ser así. Debimos jugar la vuelta acá en un Nacional lleno con toda la gente. Sin embargo, lo único que nos queda ya es jugarlo.

Se está jugando en junio en pleno calor de Doha …

No tiene sentido nada de lo que hace la FIFA. Parecen políticos. Eso de regar la cancha también antes del partido, para que la pelota sea más rápida, provoca que los futbolistas se caigan. La pelota rápida la hacen los jugadores. Eso solo hace que los equipos físicos tengan más valor que los hábiles. Están creando robots, porque a los que tienen talento les cuesta más. Los otros tiran y corren. El fútbol cada vez está más rústico. Se está mecanizando. Hay pelota más liviana para que corran más. Cada vez que veo una norma nueva, no lo puedo creer. El VAR por ejemplo, se crea para que se tomen las mejores decisiones, pero no es así. Todo se hace más lento. Malograron el fútbol.

¿El de Montevideo fue gol?

Definitivamente fue gol. Y ni siquiera revisaron el VAR. Y la toma la hacen del otro lado no del sitio correspondiente. Si uno ve la posición de los brazos del arquero se da cuenta que la pelota ingresó. Encima, ese árbitro va a estar en el Mundial.

Después del Mundial, ¿dónde lo ve a Ricardo Gareca?

Va a haber un Sudamericano Sub20 el próximo año. Me gustaría que Ricardo esté metido ahí. Debería ser el asesor del entrenador, ver a los chicos y de ahí sacar jugadores para las próximas Eliminatorias. Me gustaría que se quede y que los equipos lo aprueben, lo respalden, y que trabaje para que todo mejore.

¿Que ingrese a decidir en los temas que siempre ha puesto en debate?

Exacto. En los interescolares, los menores, la sub 20 que viene, las demás categorías. Perú tiene que ser campeón en su casa. Con Ricardo los chicos van a sentirse bien. Es importante el entrenador. Y él ahorita es una imagen. Además, los apoyaría mucho en el aspecto mental. A nosotros nos falta personalidad para irnos y no regresar.