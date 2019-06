Carlos Zambrano: "Uruguay no es favorito"

Síguenos en Facebook

Tras superar la lesión en el aductor, todo hace indicar que el defensa Carlos Zambrano reaparecerá en la selección peruana en el duelo de cuartos de final por Copa América ante Uruguay. Tras el entrenamiento de hoy jueves, el 'káiser' se refirió al choque trascendental ante los 'charrúas'.

"Yo no lo veo favorito. En los últimos partidos contra Uruguay hemos sacado buenos resultados y ellos también. Entre ambas selecciones todo es parejo, no es como entre Perú y Brasil que sí hay favoritismo para Brasil", declaró el defensa nacional.

De jugar ante Uruguay, el zaguero de la 'bicolor' se enfrentará a dos figuras de talla internacional. "Siempre me ha gustado enfrentar a delanteros con mucho nombre. Enfrentar a Cavani y Suárez a mi me da mucha motivación, pero tenemos con concentramos en aguantar los ataques de Uruguay, no solo yo, sino todo el equipo. La idea es mantener el arco en cero para sacar un buen resultado", sostuvo.

Carlos Zambrano también habló sobre la recuperación que viene teniendo, lo que le sirvió para llegar al importante partido ante los 'charrúas'.

"Sobre la lesión, en los últimos días ha ido mejorando mucho, estaba con un poco de miedo porque no quería perderme este partido que es clave después del mal resultado que tuvimos ante Brasil. En los entrenamientos me he sentido bien y espero llegar al cien por ciento ante Uruguay para ayudar al grupo", indicó el jugador del Basel suizo.