Perú vs Uruguay: ¿Cuál es el valor de mercado de ambas selecciones?

La selección peruana se medirá este 11 de octubre, a las 6:00 p.m. (hora de Perú) ante Uruguay en un duelo amistoso en el estadio Centenario de Montevideo, como parte de la preparación con miras a las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.

Además de lo deportivo, ambas selecciones juegan un partido aparte en el terreno económico. En lo referido al valor de mercado, Uruguay obtiene una gran ventaja ya que el costo de sus jugadores convocados para para enfrentar a la bicolor suma US$ 374 millones, según el portal Transfermarkt.

El jugador más valioso es José María Giménez (US$ 76 millones), defensa central que actualmente milita en el club Atlético de Madrid de España.

Giménez se ubica incluso por encima de los ausentes Edinson Cavani (US$ 43 millones) y Luis Suárez (US$ 54 millones), quienes juntos aportarían al valor de su selección un aproximado de US$ 97 millones adicionales.

Por el lado de la Blanquirroja, el combinado nacional suma un total aproximado de US$ 58 millones. Encabeza la lista André Carrillo con un valor de US$ 7.6 millones, seguido por Luis Abram con US$ 6.5 millones.

En tanto, el actual goleador de la selección, Paolo Guerrero, tiene un valor de mercado de US$ 3.2 millones.