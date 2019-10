Perú vs. Uruguay: Óscar Washington Tabárez recordó el partido de la Copa América ante la Bicolor

Síguenos en Facebook

Perú y Uruguay se enfrentarán nuevamente en el 2019. El primer compromiso se desarrolló en los cuartos de final de la Copa América. En la tanda de penales, el cuadro nacional se quedó con la victoria y avanzó a la siguiente ronda.

En la previa del choque en el Estadio Centenario, Óscar Washington Tabárez recordó la contienda ante la Bicolor en Brasil. El DT de los ‘celestes’ mencionó las escasas chaces que generó el elenco comandado por Ricardo Gareca.

“El partido de Perú (en la Copa América) todavía no me lo pude sacar, pero no termina todo ahí porque no soy resultadista. Se habla de 'las grandes dificultades que nos puso Perú'. Pero, no nos tiró casi al arco”, declaró el ‘Maestro’ Tabárez en conferencia de prensa.

Eso sí, el seleccionador ‘charrúa’ descartó que el encuentro del este viernes será un desquite para los suyos. “¿Revancha en cuanto a reivindicar lo que sucedió en ese partido? No”, añadió.

Tabárez también destacó el importante avance de la selección peruana. “En los últimos tiempos, empezando por la segunda etapa de la eliminatoria anterior, ha evidenciado muchos progresos”, manifestó.

“Es un rival duro, es una buena oportunidad para confrontar y seguir viendo cosa”, sentenció el DT uruguayo sobre el próximo oponente de su equipo.