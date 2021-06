Perú buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa América, cuando enfrente a Venezuela en Brasilia. La blanquirroja, a pesar de que tiene grandes posibilidades de avanzar, piensa en este encuentro como una difícil prueba, por ello, saldrá por los tres puntos desde el primer minuto de juego.

Ricardo Gareca, entrenador del cuadro nacional, dejó claro que la ‘vinotinto’ será un duro rival debido a que aún tiene posibilidades de avanzar a la siguiente etapa de la competición.

El ‘Tigre’ cree que “Perú no se debe apartar de lo que viene trabajando para clasificar”. “Hemos dado respuestas de superación importantes en esta copa. Teniendo en cuanta la intensidad de las selecciones que hemos enfrentado, pudimos superarlos bastante bien y estamos en una posición importante para clasificar”.

La gran duda en el equipo peruano en las últimas horas fue Gianluca Lapadula. El atacante terminó el encuentro ante Ecuador con un golpe en el tobillo. Gareca explicó que lo esperarán hasta minutos antes del encuentro.

“Vamos a ver cómo llega Lapadula. Todavía tenemos un día más para el partido. Creemos que la selección tiene que salir a jugar estando todos en las mejores condiciones. Hay que tener en cuenta que el equipo está jugando tres días seguidos. Esperar un día más nos viene bien para esperar hasta el último minuto”, dijo el entrenador argentino.

Marcos López sería otra de las dudas. “Todavía no me pasaron un parte de la situación de Marcos, creemos que no presenta mayores inconvenientes, pero estoy esperando que me lo pase para tener algo más preciso”.

Perú no saldrá a ganar el partido ante Venezuela, dijo Ricardo. “Sabemos que ellos también tienen chances, siempre han sido partidos cerrados. Va a ser muy disputado y siempre son difíciles”.

“Prepararon el partido con más tiempo. Nosotros estamos recuperando a los muchachos del gran esfuerzo que vienen teniendo. Venezuela será una selección que saldrá a jugar porque intentarán no depender de otro resultado. Creemos que va a ser así. Nosotros con las características que ya tenemos incorporados saliendo a ganar el partido”.

Para finalizar, Gareca explicó que podría haber más de una variante en el once titular buscando ver a nuevos jugadores. “El torneo nos permite verlos de cara a las Eliminatorias. Dentro de esta posibilidad también puede haber cambios para ver a nuevos muchachos”, dijo.