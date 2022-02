Hay más de seis horas de diferencia entre Perú e Italia, pero al escuchar a Andrés Cardenas pareciera que la distancia y el reloj se acortaran, para dar pie a una conversación donde sobresale su profesionalismo, a pesar de sus cortos 13 años. La última semana, el piloto de kart peruano ganó la primera fecha del WSK Super Master Series, convirtiéndose en el primer nacional en ganar un torneo de esta magnitud en Europa.

. ¿Cómo te sientes tras este logro?

Me siento fantástico. Es un privilegio representar a mi país y hacer todo lo que hago. Además, creo reo que estamos avanzando muy bien y eso me motiva.

. ¿Por qué el kart?

Me encanta la velocidad. Sentía mucha satisfacción al ir a más de 100km/h y cada vez que me subía al auto me llenaba de emoción. Además, mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y ser el primer peruano en lograrlo. Es lo que quiero y es lo que me impulsa a seguir trabajando día a día.

. ¿Admiras a alguien en especial?

Rodrigo Pflucker, que también es peruano. Lo admiro porque corre un nivel muy alto (es campeón en la IMNSA de Estados Unidos) y porque lo conozco de cerca y sé todo el esfuerzo que hace.

. ¿Cómo vienes preparándote para lograrlo?

Ahorita, enfocado en las siguientes rondas del certamen, estoy haciendo mucho gimnasio y en la pista estamos planificando la estrategia. Además, tengo un psicólogo deportivo que me ayuda mucho y que siempre está conmigo para enseñarme a manejar la ansiedad y darme pautas emocionales. Porque, por ejemplo, en una final todo suele ser muy estresante, hay muchísima presión.

. ¿Cómo fue el cambio de irte a vivir a Italia en el 2019?

Vine porque ya había tenido una competencia en Estados Unidos y me fue bien, así que con mis papás decidimos dar el siguiente paso para ver cómo me iba. En el 2019 tuve un buen año y decidimos en el 2020 venirnos definitivamente. Lamentablemente, por la pandemia no pude competir, pero el 2021 cambié de la categoría niño a la categoría junior y ahí hubo mucho aprendizaje. Toca seguir avanzando.

- ¿Tus papás te apoyan?

Siempre me han apoyado en todo y quieren que cumpla mi sueño Para ellos, es una gran satisfacción lo que está pasando. Nuestra relación es muy buena.

- ¿Cómo manejas tu carrera deportiva con el colegio?

Las clases son un reto. No voy tanto al colegio como mis otros compañeros, pero siempre me mandan los temas y lo necesario para seguir avanzando. Al hacerlo así, tengo que esforzarme el doble, para nivelarme y no retrasarme en mis estudios. Aun así, creo que lo estoy haciendo bien. Además, dentro de todo soy un niño y una responsabilidad es seguir estudiando. Mi vida intenta ser normal, solo que tengo que competir.