La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, felicitó la decisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de suspender las fechas restantes de la Liga 1 y advirtió que no les temblará la mano si una situación parecida, a la aglomeración de los hinchas de Universitario de Deportes, se vuelve a dar en plena pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“No me queda más que felicitar la decisión que han tomado. No se olviden que la entidad rectora en el país es el Ministerio de Salud para todos los subsistemas. En ese sentido, no nos temblaría la mano si vemos que esto se repite . Los países que no aprendemos, repetimos los mismos errores”, expresó en diálogo con Canal N.

“Creo que es una oportunidad para recapacitar para todos los peruanos, el país que teníamos ya no es el mismo. La forma en los que trabajamos en Salud también ha cambiado”, agregó.

Asimismo, Pilar Mazzetti también calificó como “un crimen” lo que hicieron los hinchas del equipo crema de salir sin respetar el distanciamiento social, lo que propiciaría el contagio de la enfermedad respiratoria.

“Hemos visto lo que sucedió en un partido de fútbol. Miren el esfuerzo que han hecho los clubes para respetar las normas, han hecho todo lo posible y se han comportado como debe ser. Cuál ha sido nuestra respuesta, nosotros los ciudadanos, un descalabro total. Lo que yo he visto es un crimen y es un crimen contras las familias que han estado allí”, manifestó la titular del Ministerio de Salud.

“Si pudiéramos hacer seguimiento de todas las personas que han estado allí, en unas dos o tres semanas, qué vamos a ver, en sus casas, con sus familias. Tener un comportamiento así nos enferma y pone en riesgo a toda la sociedad”, añadió.

