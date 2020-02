El piloto peruano Daniel Jo competirá en una nueva edición de los Piques Legales este año. Jo buscará lograr por segunda vez el campeonato, tras obtenerlo en la justa del 2018 en la categoría “7 Segundos”.

La presente edición comenzará este domingo 16 de febrero en el Autódromo de La Chutana. Cabe resaltar que Jo volverá a presentarse a la competición luego de dos años, puesto que no participó en los Piques Legales del 2019.

De esta manera, el piloto buscará batir su marca de 167 puntos, el cual representa el récord más alto de esta categoría. “Decidí dedicarme a culminar mis proyectos académicos, es así que obtuve mi segundo título de Master Internacional. Me apasiona el automovilismo y por respeto a mi Team Autoexpress decidí no participar ese año porque sabía que no podría brindar toda mi capacidad de concentración”, indicó Jo.

Se espera la participación de más de un centenar de pilotos para la presente edición. Por su parte, Daniel Jo seguirá piloteando su clásica Nissan GT-R, mundialmente conocido como “Godzilla”, por los 1000 caballos de fuerza que posee.