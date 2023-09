Lo que era un “secreto a voces” se terminó por hacer público. Desde el miércoles entrenan con el primer equipo de Cristo Rey de Negritos cinco experimentados jugadores como refuerzos para la etapa Nacional.

Ellos son Yuri Carrasco y Marcos Godos (ex Semillero), Alexis Soto (ex Juventud Bellavista), Gino Navarro, Carlos Valladares (ex Barrio Piura) entre otros futbolistas. Los tres primeros, prácticamente ya como refuerzos y dos que la directivaa está en tratativas.

DEBUT

Además la directiva aún no se pronuncia quienes dejarán el equipo y quienes llegarán como “Jales” con miras a su participación en la etapa Nacional. Asimismo, se le renovó la confianza al técnico Luis “Loco” Vitonera, quien seguirá en el banquillo y buscará llegar lo más lejos posible en la ex Copa Perú.

Cabe señalar que el equipo talareño en su debut en esta etapa, visitará a su similar de Juan Pablo II Collegue (campeón Lambayeque) el próximo 16 de Setiembre.