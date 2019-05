Pizarro dijo sentirse "decepcionado" por su ausencia en la lista de Perú para Rusia 2018

Síguenos en Facebook

El exitoso delantero nacional, Claudio Pizarro, volvió a referirse sobre la lista de convocados de la selección peruana para el Mundial Rusia 2018, una nómina en la que no estuvo presente y de la que se sintió afectado. Para esa fecha, Paolo Guerrero no había sido considerado para el certamen por el castigo que ya todos conocemos, y se creía que el 'bombardero de los andes' lo reemplazaría. Pero eso no sucedió, y en estos momentos la posibilidad de que Pizarro dispute una copa del mundo es muy remota.

"Estaba muy decepcionado. Simplemente sucede, así que tienes que lidiar con eso. Pero esa decepción fue especial. Porque he estado muy comprometido con el país y he estado con él durante mucho tiempo", recordó Claudio en una entrevista reciente con el medio alemán Stern.

Actualmente, Claudio Pizarro tiene 40 años, y prácticamente ha marcado su fin con la selección peruana. El ´tigre' Ricardo Gareca no lo consideró en la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América de Brasil que se disputará entre el 14 de junio y 7 de julio del presente año.