Pizarro y Gareca: La reciente declaración del 'tigre' sobre el 'bombardero de los andes'

La relación entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro fue de admiración entre entrenador y jugador, como era de esperarse. También hubo respeto mutuo y profesionalismo. Pero luego la prensa adoptó el rol de intermediario entrometido, generando polémica y generando, naturalmente, ciertas palabras hirientes entre ambos.

Pizarro comenzó a sentirse excluido de la selección peruana y dejaba entrever que la convocatoria era remota. Gareca entendió que 'el bombardero de los andes' no tenía intenciones de jugar por 'la bicolor' y lo manifestó en la prensa.

A pesar de esa polémica generada y constantemente encendida por los medios, Ricardo Gareca ratifica esa admiración y respeto que siente hacia Pizarro. Y así lo reflejó en una entrevista reciente con Andina.

“Yo creo que merece un homenaje. No son decisiones mías, pero las entidades resuelven; en este caso, la FPF. Yo pienso que sí porque fue un embajador del fútbol peruano y los representó en equipos muy importantes", sostuvo 'el tigre'.

Y es cierto. La historia entre Pizarro y la selección peruana no merece terminar así. Debería tener un desenlace que incentive el agradecimiento de la barra nacional, lo que de algún modo sería merecido. Su etapa en 'la bicolor' no fue exitosa, pero él no tiene la culpa. No hay que cargarle más la mochila, es necesario quitársela, y agradecerle por cargarla.