​Portero propina patada a un rival y finge lesión para evitar la expulsión (VIDEO)

Allan McGregor, portero del Glasgow Rangers de Escocia, se volvió viral por una desleal acción que cometió en un partido ante el Hibernian F.C. por la Scottish Premiership.

Y es que el jugador de 37 años, al momento de realizar un saque de puerta, aprovechó el momento para lanzar una patada a Marc McNulty, quien se encontraba de espaldas.

Al darse cuenta de lo que había hecho, el portero de inmediato se tomó la pierna simulando una lesión con la intención de confundir al árbitro y evitar la expulsión.

Sin embargo, el juez del encuentro logró percatarse de lo ocurrido por lo que le mostró la tarjeta roja directa.

La expulsión de McGregor, ocurrida a los 89', obligó a que uno de sus compañeros de campo ocupe su lugar en el tiempo añadido.

Finalmente, el Glasgow se quedó con la victoria por 1-0 gracias al tanto de Jermain Defoe a los 41'.

Watch: Goalkeeper Allan McGregor is sent off for a crazy kick out at Hibernian's Marc McNulty during Rangers' 1-0 victory. pic.twitter.com/CYANzfDF0P

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) 6 de mayo de 2019