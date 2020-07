Tottenham vs. Everton juegan por la jornada 33 de Premier League. Un autogol de Kean hizo que los de José Mourinho se coloquen adelante en el marcador; sin embargo, los azules no bajaron los brazos y aumentaron la intensidad de su ataque. Las jugadas de peligro no cesaron y Hugo Lloris tuvo que trabajar más de la cuenta. El portero sintió que sus compañeros no estaban mostrando la actitud necesaria, en especial el Heung Min Son. Ya es viral en YouTube.

El coreano no fue a la disputa de un balón largo, generando la molestia del guardameta francés, quien se acercó al término de la primera mitad a recriminarle lo que había sucedido. Casi se van a las manos.

Giovanni Lo Celso y otos dos jugadores del Tottenham tuvieron que intervenir para separarlos y evitar que las palabras lleguen a más.

La derrota en Sheffield United la semana pasada ha puesto a los Spurs de José Mourinho en grave peligro de perderse la clasificación europea por completo, y mucho menos a la Champions League.

Everton, mientras tanto, puede superar a los Spurs con una victoria en el Tottenham Hotspur Stadium esta noche, lo que vería a los Spurs caer en la mitad inferior de la tabla de la Premier League .