Presidente de la Federación Salvadoreña: "Estamos muy agradecidos por tener a un rival como Perú"

Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), se disculpó por las declaraciones del técnico de 'La Selecta', el mexicano Carlos de los Cobos, quien afirmó tras vencer a Jamaica por la Liga de Nacionales de Concacaf, que "ese juego ante Perú no me interesa en lo absoluto".

"Nos levantamos a las 3:00 a.m. del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 a.m. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces... Ante Perú, el resultado es lo que menos me importa...", fue lo que le dijo hace unos días el entrenador a los periodistas salvadoreños.

En diálogo con RPP, el titular de FESFUT señaló que "ha habido una interpretación distinta a lo que él quiso dar a entender".

"Después de su conferencia, hablé con el entrenador porque salimos a Estados Unidos en la madrugada del domingo. Si ha habido una interpretación distinta a lo que él quiso dar a entender, quiero aprovechar para disculparme con todos los aficionados peruanos", manifestó el directivo.

Acto seguido, agregó que "los respetamos y apreciamos mucho, estamos muy agradecidos con la dirigencia y presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por poder tener a un rival como Perú".

Asimismo, precisó que ante la Blanquirroja estará el mismo plantel que venció 2-0 a Jamaica.

"El mismo grupo que enfrentó el primer partido está acá en tierras estadounidenses. Ya estamos completos en la selección y necesitamos que los nuestros ya se recuperen, con la finalidad de que puedan seguir participando", indicó.

"En la medida que tengan competencia de manera continua, vamos a cumplir con el objetivo de tener un equipo más compacto. La gente que nos escucha deben saber que la selección de El Salvador ha venido completa", aseguró Carrillo.