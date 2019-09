Presidente de Santos y su comentario sobre la actualidad de Christian Cueva

Síguenos en Facebook

Santos anunció hace un par de meses atrás la contratación de Christian Cueva, con la esperanza de que el volante peruano sea protagonista en el equipo que dirige Jorge Sampaoli.

Sin embargo, hasta el momento no ha logrado ganarse un lugar en el once titular, siendo marginado muchas veces de las convocatorias para disputar el Brasileirao, tal como sucedió el último fin de semana donde el 'Peixe' cayó goleado de local 3-0 ante Gremio.

Para Jose Carlos Peres, presidente del Santos, el cuerpo técnico "tiene las razones" para no utilizarlo, pues considera que a Cueva le viene pasando factura el no haber realizado la pretemporada.

"Cuando contratamos a Christian Cueva, la pretemporada ya había tenido lugar. Él estaba en el frío de Rusia (Krasnodar), con mucha nieve. No llegó al nivel de otros jugadores en materia de condición física", indicó el directivo a Radio Bandeirantes.

"Jugó en la segunda mitad en el Maracaná (contra Flamengo, el pasado sábado 14) y creo que ya está encontrando su mejor punto, pero no trascendió", agregó.

Luego, afirmó que "el cuerpo técnico tiene las razones para no utilizarlo, no existe fricciones. Yo me cuido fuera del campo y él lo hace adentro".