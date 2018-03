Presidente del Atlas sobre Alexi Gómez: "Era la manzana podrida del grupo"

Síguenos en Facebook y YouTube

Luego de que Atlas FC oficializara la salida de Alexi Gómez "por diversos incumplimientos del jugador a la reglamentación interna del club", el presidente del cuadro mexicano Gustavo Guzmán contó algunos detalles que hicieron que el futbolista peruano sea considerado como la "manzana podrida" del equipo.

"Nosotros le dimos un seguimiento puntual, el técnico de aquel entonces lo fue a ver jugar y quedó encantado. Cometimos un error de no analizar a fondo su comportamiento, la parte personal y la parte de la familia. Estábamos impactados por sus buenos resultados en la liguilla de Perú, pero lo contratamos en esa parte del análisis", señaló el directivo en diálogo con RPP.

Asimismo, indicó que terminó muy desilusionado con la actitud del volante nacional por el poco compromiso que mostró por el club, siendo la gota que rebalsó el vaso la foto en la que apareció jugando una 'pichanga' cuando Atlas tenía en la víspera un importante duelo ante Puebla por la Liga MX.

"Francamente lo vimos desganado, sin ganas de integrarse. Hay una actitud de los jugadores del Atlas de mucha entrega, muy unidos entre ellos, pero a excepción de Alexi. La semana pasada tuvimos un juego determinante que afortunadamente logramos triunfar, hubo varias actividades del punto de vista humano, pláticas donde los jugadores salían llorando por la desesperación de no lograr los resultados y él salía bromeando", sostuvo.

"No es un tema de nacionalidades, es un tema que el 'chamaco' no le interesa progresar y es triste porque con esas cualidades, que yo las vi, en la parte futbolística lo estudiamos a fondo. En los pocos minutos que jugó, más allá de un par de buenos tiros de larga distancia, no se le vio nada y encima de eso fue la manzana podrida de un grupo y no lo podíamos soportar", precisó.