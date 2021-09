A Kylian Mbappé le esperaron hasta horas antes del PSG vs. Lyon de este domingo. El delantero se marchó lesionado durante el partido contra Brujas del pasado miércoles en la Champions League. En principio, el comando técnico de ‘Les Bleus’ temió lo peor en torno al estado del nacido en Bondy. No obstante, las recientes evaluaciones confirmaron que sí podía estar en el estadio Parque de los Príncipes y por ello fue convocado.

El entrenador, Mauricio Pochettino, había asegurado la víspera que su convocatoria dependería de la evolución de esa lesión en las últimas horas. En el cuerpo técnico del PSG han entendido que las molestias físicas de Mbappé no representan un riesgo, por lo que sería titular con Neymar y Messi en la cancha del distrito XVI de París.

“Se ha entrenado esta mañana (ayer) con el grupo tomando algunas precauciones. Estamos contentos con la evolución. Tomaremos mañana la decisión de si estará o no en el grupo para afrontar al Lyon”, dijo el técnico en rueda de prensa.

Kylian Mbappé participará en el PSG vs. Lyon de la Ligue 1. (Foto: PSG)

Cabe recordar que el jugador de 22 años tuvo que abandonar el terreno de juego de Brujas el pasado miércoles con una lesión cuyos detalles no han sido comunicados por el club. Según información de medios, todo se trató de un golpe en el dedo gordo del pie izquierdo.

El que no figura en la convocatoria para afrontar al Lyon es el defensa español Sergio Ramos, que prosigue su recuperación individual y que todavía no ha debutado con el París Saint-Germain, al que llegó este verano tras no renovar su contrato con el Real Madrid.

“Está en un periodo de preparación individual, está bien, con buena moral. Todos los futbolistas quieren jugar rápidamente, pero estamos serenos y él también”, dijo.

Pochettino agregó que Ramos debutará cuando esté recuperado y a nivel del resto de sus compañeros.