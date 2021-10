Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Kylian Mbappé falló penal y mandó el balón a la tribuna en el PSG vs. RB Leipzig (VIDEO) El francés Kylian Mbappé no pudo celebrar su doblete en el PSG vs. RB Leipzig por la fase de grupos de la Champions League, puesto que falló un penal al final del partido.