Este viernes 1 de abril se conoció la canción oficial del Mundial Qatar 2022. El tema ‘Hayya Hayya (Better Together)’ será la primera canción de la banda sonora del encuentro mundial de fútbol. El tema es el primero de varios que sonarán a lo largo de los próximos meses, conforme se acerca la fecha del partido inaugural del torneo, el 21 de noviembre de 2022. Es la primera vez que la banda sonora de la competición se compone de varias canciones.

Tras conocerse el tema, usuarios de las redes sociales recordaron las canciones oficiales de otros mundiales.

‘Waka Waka (This Time for Africa/Esto es África)’ – Shakira y Freshlyground (Sudáfrica 2010)

K’naan - Wavin Flag ft. David Bisbal (Canción de Coca-Cola para Sudáfrica 2010)

We Are One (Olé, olá)- Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (Brasil 2014)

Live It Up - Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi (Rusia 2018)

La copa de la vida - Ricky Martin (Francia 1998)

‘Anthem 2002 FIFA World Cup’ – Vangelis (Corea – Japón 2002)

