Racing Club: Conmovedora respuesta de futbolista argentino que salió campeón (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El futbolista argentino, Matías Zaracho, no pudo contener las lágrimas luego que el Racing Club se declaró campeón de la Superliga y dijo que este año ha cumplido su sueño.

La emoción del joven futbolista en declaraciones a TNT Sports, conmocionó a los amantes del fútbol: "Primero se me pasa mi familia que siempre estuvo ahí desde el primer momento que empecé a jugar, a los amigos también, se lo dedico a ellos y a mi hija también, que peleó por ella".

El joven de 21 años en medio del llanto recordó las cosas que tuvo que pasar: "La verdad he pasado por muchas cosas. Me acuerdo, se me viene a la cabeza las veces que iba a entrenar en colectivo con lluvia. Ahora veo los frutos".

"Estoy cumpliendo mis sueños. Primero la Selección (Argentina), ahora esto (título de su club. Estoy muy contento", indicó entre sollozos.