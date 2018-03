Ramón Quiroga respondió a José Velásquez: "Está chiflado, no le voy a dar más vida"

El arquero de la selección peruana durante el Mundial de 1978, Ramón Quiroga, respondió tras las graves acusaciones que hizo José Velásquez, su compañero en aquel equipo.

El 'Patrón' acusó a Quiroga de haberse "vendido" con tal de favorecer al rival. Como se recuerda, ese último partido de Perú en la Copa del Mundo terminó con una goleada por 6-0 ante los anfitriones, que al final se coronaron campeones.

Quiroga, quien ahora es comentarista en Movistar Deportes, fue tajante respecto de su actuación en aquel partido. Invitó a revisar su participación en los goles argentinos y descalificó al exfutbolista de Alianza Lima.

"Ese negro está loco, está chiflado. No le voy a dar más vida. Para hacertela corta. Analiza los goles de Argentina. Soy una persona mayor, tengo nietos, tengo hijos acá y para escuchar a ese negro, no pues. Siempre he sido una persona seria para trabajar. Es un imbécil", dijo el popular 'Loco' nacido en Rosario, Argentina, para El Bocón.

Controversia previa al partido

Velásquez afirmó, en entrevista con Trome, que un grupo de jugadores -él incluído- pidió al entrenador Marcos Malderón que no haga jugar a Quiroga en ese último partido por la fase de grupos.

"¿Por qué queríamos que no tapara...? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. No nos hicieron caso", explicó.

Juan José Muñante, otro de los acusados por Velásques de haber favorecido al rival, desmintió las denuncias del 'Patrón' y salió en defensa de Quiroga. Dijo que en ese torneo no vio nada raro entre sus compañeros, cuerpo técnico y los dirigentes.

"Hubo una reunión donde le preguntaron a Quiroga si quería tapar. Él dijo que sí. Entonces yo me paré y le dije 'mira, Loco: si te va mal, te van a joder en el Perú. Si te va bien, a tu familia le van a hacer la cosa imposible acá'. Y Quiroga dijo 'yo me la voy a jugar por Perú'", narró el exdeportista natural de Pisco.