​Raúl Ruidíaz apareció en spot en el que también participó Zlatan Ibrahimovic (VIDEO)

Raúl Ruidíaz, junto a varias estrellas de la MLS, incluido el sueco Zlatan Ibrahimovic, grabaron un divertido spot para Twitter Sports con motivo del inicio de la liga de los Estados Unidos.

Bajo el #MLSisBACK, un grupo de futbolistas debía responder a la pregunta: "Si pudieras describirte con un hashtag, ¿Cuál sería?", generando todo tipo de divertidas y ocurrentes respuestas.

Ruídiaz, delantero del Seattle Sounders, no lo pensó dos veces y puso el hashtag "sonriente".

Entre las diversas respuestas de los jugadores de los diferentes equipos que conforman la MLS, resaltó la del delantero de los L.A. Galaxy.

"Cómo me describiría en un hashtag... #Dios, muy fácil", afirmó Zlatan.

If we were to sum up this week in one hashtag... well #MLSisBack!

But if you could describe yourself in one hashtag what would it be? pic.twitter.com/XUcXXTHGuI

— Twitter Sports (@TwitterSports) 26 de febrero de 2019