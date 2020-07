Karim Benzema anotó 21 goles y lideró el ataque del Real Madrid temporada para que logren conseguir su título liguero número 34. Los halagos para el atacante no cesan, incluso, Noel Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), celebró el rendimiento del jugador durante esta campaña.

“Ha tenido una temporada excepcional con el Real, ya he felicitado a Zidane, quien es su entrenador. Es uno de los mejores jugadores hoy durante la temporada que acaba de completar”, explicó en los micrófonos de Radio Montecarlo (RMC).

“¿El mejor? No lo sé. No depende de mí juzgar porque no he visto todos los partidos. Pero en mi opinión, tuvo la mejor temporada de su carrera”, aclaró cuando le preguntaron por el Balón de Oro que este año no entregará France Football.

Las palabras de inmediato llegaron a los oídos de Karim Benzema, quien no se quedó callado y decidió responder.

“Prefiero reírme”, ha escrito Karim como respuesta a una entrevista en la que la máxima autoridad del fútbol francés.

La relación entre ambos hace tiempo que está rota, más desde el pasado mes de noveimbre luego que el presidente de la FFF dejase claro que nada de lo que hiciera el 9 del Madrid en el campo serviría para reactivar su carrera en la selección de Francia.