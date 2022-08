Karim Benzema aseguró un nuevo título a Real Madrid al marcar el 2-0 en el triunfo sobre Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Europa. Luego de las celebraciones, Casemiro, quien se convirtió en la figura, llenó de elogios al delantero francés.

“Nosotros la verdad que muchas veces los dos años anteriores no nos fijábamos mucho en Karim porque teníamos un ‘Bicho’ (Cristiano Ronaldo) que marcaba 50 goles por temporada. Siempre hemos dicho que Benzema es el mejor ‘9′ del mundo”, declaró a Movistar TV.

De la misma manera, el mediocampista brasileño vaticina un buen fin de año para el atacante. “Estos dos años ha dado un paso y se ha echado el equipo a la espalda. Está claro que va a ganar el Balón de Oro porque no hay otro como él”, señaló.

Por otra parte, resaltó la importancia de conseguir un título al inicio de la temporada. “Es importante empezar ganando. Sabíamos que era una recompensa al año pasado y lo hemos merecido. Hay que celebrarlo. Otro más”, expresó.

Luego, durante conferencia de prensa, dedicó unas palabras a Carlo Ancelotti. “Ya he hablado unas cuantas veces y me gusta hacerlo porque es un señor del fútbol. Me ha sorprendido mucho como una persona de 62 años sigue queriendo ganar y parece un niño con sus ganas”, mencionó.

“Con su experiencia nos va a aportar muchas cosas y se lo merece. Es una gran persona y un gran entrenador. Es importante para nosotros por el cambio”, agregó.