Eden Hazard aseguró su permanencia en Real Madrid en medio de los rumores de la prensa española que indicaron el deseo del atacante por volver a Chelsea, su antiguo club. El jugador manifestó que aún tiene un acuerdo firmado con la ‘Casa blanca’ y lo respetará, pese a sus decepcionantes campañas.

“Todavía tengo un contrato de tres años con el Real Madrid, así que volver a Inglaterra está fuera de discusión. Todo el mundo sabe que mis dos primeros años no fueron buenos, así que primero quiero demostrar mi valía en el Real Madrid. Lo haré todo para conseguirlo”, declaró este lunes desde la concentración de la selección belga.

“Ciertamente, no me veo dejando el Madrid dada la situación del contrato. Me conozco y sé cuándo estoy en forma. Si ese es el caso, puedo darlo todo por el Real la próxima temporada. Ese es mi plan”, insistió el ‘Duque’ en la conferencia de prensa.

Hazard no pudo ocultar su decepción por la salida de Zinedine Zidane. “Individualmente no, pude darle lo que tengo en mí y eso es decepcionante, con todas esas lesiones. Fue difícil. Pero él sabe que lo aprecio como jugador y como entrenador. Tuve dos grandes años con él y quiero agradecerle por eso, aunque me siento frustrado por no haber podido ofrecerle más, espero que eso pueda cambiar en el futuro”, manifestó.

De otro lado, Hazard desveló que aún siente molestias en la zona que le impidió cerrar la temporada. “Todavía tengo algo de dolor en el muslo y veo lo que estamos haciendo con el cuerpo médico y el entrenador…Ahora toca ver si primero tengo que entrenar solo o no. Por supuesto que no estoy al 100% todavía. Pero mentalmente estoy bien y físicamente eso volverá paso a paso”, agregó a días de la Eurocopa.

Luego, el delantero felicitó el regreso de Karim Benzema a la selección francesa con miras a la competición del mes entrante. “Me alegro de que esté allí. Como aficionado al fútbol, siempre me gusta cuando estén presentes los mejores jugadores y los equipos más fuertes. Karim es claramente uno de los mejores del mundo. Llevo dos años jugando con él, puedo decirlo. Bueno, ya perdimos una semifinal del Mundial contra Francia con Bélgica sin él. Ahora será aún más difícil. Pero tomamos el guante y hacemos todo lo que podemos. Con todo, estoy especialmente muy feliz por Benzema”, sentenció.