En la antesala del Real Madrid vs. Atalanta, el club español informó este lunes de la recuperación de su presidente, Florentino Pérez, de la COVID-19, tras dar dos resultados negativos en las pruebas realizadas en las últimas 48 horas, lo que le permitirá desear suerte a los jugadores que viajan el martes a Italia, pero no formará parte de la expedición.

El titular de la ‘Casa blanca’ quiere estar cerca de sus jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Zinedine Zidane en un momento especialmente importante de la temporada. Con nueve bajas viajará el conjunto madridista a Bérgamo, para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Florentino Pérez ha dado resultado negativo en las dos pruebas PCR a las que se ha sometido en las últimas 48 horas, según informa el club blanco en un comunicado, y “no viajará a Bérgamo para el partido de Champions League frente al Atalanta, pero acudirá mañana a la Ciudad Real Madrid” por la mañana, para desear suerte a los 19 jugadores que integran la expedición, con seis futbolistas del Castilla.

Sin Karin Benzema a Italia

El delantero francés del Real Madrid no viaja a Bérgamo por la pequeña lesión muscular que sufre en el aductor izquierdo y Zinedine Zidane no recupera a ninguno de sus nueve lesionados para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que encara ante el Atalanta con tan solo once jugadores de campo del primer equipo.

Benzema no superó la prueba a la que se sometió el lunes y sus sensaciones no fueron del todo positivas como para viajar a Italia y apurar sus opciones de tener minutos el miércoles ante el Atalanta. Zidane, tras conversar con su jugador y el cuerpo médico, tomó la decisión de dejar en casa al delantero francés.

Se ve obligado el técnico madridista a repetir la misma convocatoria del último encuentro de LaLiga Santander, en Valladolid, con la presencia de hasta seis jugadores del Castilla, al no haber podido recuperar a ninguno de los jugadores que están a un paso de regresar: el belga Eden Hazard, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo.

Completan la larga lista de ausencias por lesión para una cita trascendental de la temporada del Real Madrid, Sergio Ramos, los brasileños Marcelo y Militao, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola.