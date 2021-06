Gareth Bale tiene contrato con Real Madrid un año más y debería volver, finalizada la cesión en Tottenham. No obstante, ese es un tema que el ‘Expreso de Cardiff’ aún no define. Más bien, el jugador -hoy concentrado con su selección para la Eurocopa- no duda para subrayar la vuelta de Carlo Ancelotti.

“Ha regresado al Real Madrid y es un gran tipo. La pasamos muy bien juntos en el Real Madrid y estoy seguro de que va a ser increíble al mando. Hablé con él cuando jugamos contra el Everton al comienzo de la temporada, nos abrazamos y tuvimos una pequeña charla que fue agradable”, reveló Bale para el área de prensa de su selección.

El futbolista de 31 años, en la víspera al choque amistoso frente a Albania, el último antes de iniciar su participación en la Euro, añadió: “Sigo en el mismo barco y no lo he pensado demasiado. Estoy concentrado en nuestra preparación ahora y en lo que va a pasar en la Eurocopa. Ya pensaremos después”.

Hace algunos días, Ancelotti recordó a algunos jugadores de Real Madrid y no se olvidó de Bale, aunque no confirmó que cuente con él. “Tengo mucho cariño a Bale, a Isco, a Marcelo... Son jugadores del Real Madrid, eso ya los motiva. Hay un juez que es el campo. Tienen que entrenar bien y demostrar al entrenador que pueden jugar en el Madrid”, indicó.

Gareth Bale y Carlo Ancelotti fueron parte de la exitosa campaña de Real Madrid en la temporada 2013-14, que acabó con el título de la Champions League, luego de vencer a Atlético de Madrid. En aquella final en Lisboa, el atacante marcó un gol.