Kylian Mbappé debe decidir entre la propuesta de renovación que le ofrece PSG o marcharse de su país para sumarse a Real Madrid, un sueño que conserva desde niño. Mientras los reportes que provienen de España y Francia aseguran que el delantero tomará una decisión antes de concluir la Eurocopa, en las últimas horas se conoció un testimonio relacionado con el campeón del mundo en Rusia 2018.

Bruno Satin, uno de los representantes de jugadores con mejor prestigio del fútbol francés, manifestó que tiene información sobre el acercamiento que existe entre el goleador y la ‘Casa blanca’. Es más, el empresario está en posición de garantizar que ambas partes alcanzaron un acuerdo para avanzar la operación.

“Todo esto está sucediendo durante mucho tiempo, y mi sensación es que él está dispuesto a hacerlo. También tengo un poco de información de este lado, el hecho de que Kylian y su familia tendrían un trato con el Real Madrid. El acuerdo en principio se refiere a las condiciones del jugador. Pero lo importante es el acuerdo entre los clubes”, explicó este personaje.

Sin embargo, Satin comentó que desde PSG pondrán todas las trabas para que el fichaje no prospere. En ese sentido, los propietarios intentarán convencer a Mbappé para que se quede y amplíe el acuerdo, aunque esos intentos pueden ser contraproducentes porque el jugador se marcharía libre a mediados del 2022, cuando termine su contrato con ‘Les Parisiens’.

“Los qataríes y el Paris Saint Germain no han decidido privarse de Kylian Mbappé, muy bien podría irse al final de su contrato y marcharse a cero el próximo verano. La historia nos ha enseñado que cuando la dirección de PSG y Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos”, sostuvo en el diálogo con Canal+ de Francia.

Finalmente, el reputado agente de futbolistas reiteró que “Mbappé habla con el Real Madrid, pero no es una primicia, lleva pasado años”. Por ello, la información en torno a la operación indica que Kylian tiene toda la disposición de unirse al cuadro español, independientemente a la presencia de Zinedine Zidane en el cargo de entrenador. Previamente se reportó que la permanencia del DT galo era importante.