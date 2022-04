Chelsea y Real Madrid protagonizarán este miércoles a las 2 p. m. (hora peruana) uno de los partidos más atractivos por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Al respecto, Thibaut Courtois es el encargado de custodiar la portería en el elenco español y además, espera trasladar el buen presente que vive en LaLiga al torneo internacional.

“Es de los mejores momentos de mi carrera. Espero seguir ayudando al equipo, hacer paradas importantes, en un partido así, de ida, es fundamental. Espero que saquemos un buen resultado para volver al Santiago Bernabéu y decidir la eliminatoria allá”, señaló el guardameta durante la conferencia de prensa en la víspera del compromiso que se disputará Stamford Bridge.

En la misma línea, se refirió a sus grandes atajas en el encuentro en el reciente fin de semana. “No me hace falta que alguien me diga que soy el mejor. Yo juego con confianza, pensando en que soy uno de los mejores. Por ejemplo, ante el Celta, la parada de Gallardo pensé que no llegaba, pero con mi confianza dije que había que ir y la saqué”, añadió.

Asimismo, volvió a referirse a las jugadas polémicas. “Nosotros estamos haciendo una buena temporada y las decisiones arbitrales siempre crean dudas. El fútbol mueve y nunca es sí o no y el árbitro tiene que decidir. Cuando nos pitaron los penaltis en Valencia nadie dijo nada. Así es el fútbol”, expresó.

Courtois opinó sobre Chelsea

El portero vivirá un compromiso muy especial ya que enfrentará a su exequipo donde jugó durante cuatro temporadas. “Creo que es mi pasado, gané aquí dos Ligas y dos Copas. Mis recuerdos son bonitos, a lo mejor la salida no lo fue, pero vengo aquí con el Madrid para ganar y llegar a semifinales. Eso es lo importante”, mencionó.

Es importante mencionar que Real Madrid buscará la revancha ante el conjunto inglés, pues ambos se enfrentaron en la edición pasada de la Champions League. Los ‘Blues’ eliminaron a la ‘Casa blanca’ y accedieron a la final.