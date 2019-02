​Refuerzo de Colo Colo reveló su admiración por Paolo Guerrero

Síguenos en Facebook

Javier Parraguez, delantero chileno de 29 años, se convirtió en nuevo jugador de Colo Colo tras sus buenas actuaciones en Huachipato, donde marcó 11 goles en 23 partidos disputados en la temporada pasada.

El atacante, quien será dirigido por el extécnico de Sporting Cristal Mario Salas, brindó una entrevista a la página oficial del popular cuadro chileno, donde confesó que admira a Paolo Guerrero.

"Me gusta ver también a Paolo Guerrero, me encanta como juega", indicó Parraguez sobre el jugador de la selección peruana.

"Me gusta como juega hoy en día Luis Suárez en Barcelona. Veo sus movimientos y todo. Ídolo no tengo igual, pero me gusta ver también a Paolo Guerrero, me encanta como juega. Me gusta la alegría que trasmitía Ronaldinho Gaucho y trato de imitar esa alegría, de siempre estar alegre y no andar peleando", fue la respuesta del chileno al ser consultado sobre sus referentes en el fútbol.