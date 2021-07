El futbolista Reimond Manco confesó que le gustaría volver a vestir la camiseta de la selección peruana; y así jugar al lado de Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero para “repartir chocolate”.

A decir de la “ex Jotita”, también posee el “chocolate” de Christian Cueva y los seleccionados, por lo que no pierde las esperanzas de volver a vestir la bicolor.

“ Yo tendré el chocolate hasta el día que me retire del fútbol. Eso no lo venden en la farmacia, uno nace con lo que Dios nos ha dado. Es el buen toque, el lujo necesario, productivo, en el fútbol todos saben sus cualidades. Hay jugadores que saben marcar, otros que tienen buena visión, hay los que son goleadores”, dijo Reimond Manco en entrevista al diario El Comercio.

Además, el futbolista Reimond Manco recordó sus buenas épocas cuando fue parte de la Selección Sub-17, cuando representó una gran promesa y fue escogido incluso, como mejor jugador que James Rodríguez. Y si bien el colombiano llegó al Real Madrid, mientras que Manco no logró cumplir sus objetivos.

Toni Kroos y Reimond Manco coincidieron en el Mundial Sub 17 de Corea del Sur el año 2007. El alemán quedó en tercer lugar y recibió el Balón de Oro del torneo, mientras que el peruano alcanzó los cuartos de final. (Foto: FIFA / GEC)

No obstante, hoy ya maduro y alejado de los escándalos, Reimond Manco se refirió a esas épocas. “No me gusta acordarme de eso, ¿Qué gano? Nada. No recuerdo ni pienso en el qué hubiese pasado, qué hubiese hecho, no me genera nada. No me suma ni me resta ”, subrayó.

De otro lado, el futbolista de Alianza Universidad insistió en que tiene chocolate “para rato” por lo que sería maravilloso volver a vestir la bicolor. “Claro, sería lindo, pero todo tiene su momento, hay que trabajar callado, perfil bajo, y si se puede dar, bienvenido sea, sino la vida continúa”, aseveró.

Reimond Manco y Roberto Merino debutaron en sus equipos con 18 años. (Foto: Germán Falcón / GEC)

“Me emociono cuando (la selección peruana) gana, sufro cuando pierde . Soy feliz con lo que tengo y siempre quiero más, y dentro de ese más está la posibilidad de vestir la blanquirroja”, agregó Reimond Manco.

