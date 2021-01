Renato Tapia dejó Holanda después de siete temporadas para iniciar una nueva etapa en LaLiga Santander, uno de los torneos más importantes del planeta. El volante nacional, luego de unos meses en Celta de Vigo, ha valorado el tiempo en el conjunto que ahora es comandado por Eduardo Coudet.

“Uno cuando llega a un club nuevo tiene muchas expectativas y quiere dar lo mejor pero no me esperaba esta continuidad porque ya dije cuando llegué y conocía al club que había mucha calidad. Todo lo que han hecho por mí hace que dé un poco más de lo que estoy acostumbrado”, confesó en una entrevista con el diario Marca.

En dicha conversación también ratificó su compromiso de quedarse en España. “Ya he dicho que estoy muy contento en el Celta. Me ha dado la continuidad que no tenía en el Feyenoord, me siento muy bien y me han acogido fenomenal. A lo mejor hay alguien que piensa que me quiero ir o que vendrá alguien y me va a llevar, pero en lo único que yo pienso es en el Celta y en darle todo lo que yo tengo”, indicó.

Sobre su llegada al club español, Tapia contó que “salí de Perú con 16 años y en Holanda estuve hasta la pasada temporada. Fueron muchísimos años en los que gané cinco títulos, pero era el momento de emigrar, de salir de la zona de confort y sabía que LaLiga me iba a dar ese plus y momentos de esforzarme un poquito más y de tener opciones para que me viesen”.

No dejó de lado los últimos resultados que tuvo el Celta en LaLiga. “No somos los mejores por ganar cuatro o cinco partidos seguidos, ni los peores por perder dos. Es el momento de retomar y volver a hacer las cosas que estábamos haciendo hace un mes. Esa es la consigna”, agregó.