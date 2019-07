Ricardo Gareca responde si Argentina lo llamó luego de la derrota ante Brasil (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre los rumores que habrían surgido tras la derrota por 5-0 de Perú ante Brasil de que Argentina lo habría llamado para que dirija a la 'Albiceleste'.

Según el entrenador argentino, nunca lo llamaron y que si lo hacen no puede dejar al equipo nacional porque no se atrevería a romper un contrato y un compromiso que tiene con el país.

"Nunca me llamaron de Argentina, sí me lo han preguntado. Yo amo a mi país, son lógicamente posibilidades que se presentan de tanto en tanto, pero yo no me permitiría romper un contrato. Yo el compromiso lo tengo con Perú, estamos totalmente comprometidos con el país. Hay gente que no puede entender que un técnico si es de una nacionalidad le diga que no a su propio país. Primero que nadie me habló, pero si me llegaran a hablar yo tengo un contrato. Una vez que me comprometí con Perú, solamente hasta el 2021, si clasificamos se prorroga automáticamente, lo mismo que pasó en el 2017", expresó a Fox Sports Radio Perú.

"NUNCA ME LLAMARON DE ARGENTINA A MÍ"#FOXSportsPeru Gareca agregó: "Amo a mi país pero estoy comprometido con Perú" pic.twitter.com/Io5Fqxby65 — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) July 30, 2019

Sobre Christian Cueva y su reprochable acción en la vía pública, Ricardo Gareca aseguró que no le gustó lo que vio, pero que le tranquilizaba que estaba con su familia.

"No me gustó lo que vi, pero si me gustó que estuviera con la familia, la que estaba al lado es la esposa, que no lo justifica tampoco, pero por lo menos me queda con la tranquilidad de que estaba la esposa. Me gusta de que la familia esté al lado del jugador, espero que no se repita", manifestó.