Ricardo Gareca rechaza comentarios de Lionel Messi sobre Conmebol

Ricardo Gareca no comparte los comentarios de Lionel Messi acerca de la Conmebol.

"(Lionel) Messi es una voz autorizada, lo que no significa que yo lo comparta. Lo respeto como jugador y como ser humano. Me parece que es una persona centrada, pero me gustaría que, más allá de que en Sudamérica tenemos que mejorar, no se nos enfoque como que acá somos los corruptos", explicó el director técnico de la blanquirroja.

"Hay que tener pruebas contundentes para hablar de corrupción". Y añadió: "Cada vez hay más información de Europa. Hay superinformación de Europa. Pareciera que en todo queremos imitarlos. Hay cosas buenas de Europa, pero también tenemos cosas buenas en el fútbol sudamericano".

El "Tigre" explicó que su intención no es "entrar en polémicas con Messi" .