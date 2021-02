Desde la selección peruana dedicaron un mensaje a Ricardo Gareca, quien está cumpliendo 63 años. Mediante las cuentas oficiales en las redes sociales, la Bicolor compartió una publicación al entrenador argentino que actualmente se encarga de comandar el proyecto deportivo del conjunto nacional.

“En el día de su cumpleaños, saludamos con mucho afecto a Ricardo Gareca, entrenador con más partidos dirigidos en la historia de nuestra selección peruana y quien nos llevó al último Mundial de Rusia 2018. ¡Muchas felicidades, ‘Profe’! #ArribaPerú”, dice el post de la Blanquirroja, acompañado por un diseño con el ‘Tigre’ de protagonista.

El técnico asumió el cargo en marzo del 2015 y en unas semanas cumplirá seis años consecutivos como DT. En ese periodo, el argentino ha sumado un total de 71 compromisos y ha obtenido 28 victorias en todas las competiciones.

Gareca también lideró el retorno de la Blanquirroja a un Mundial tras 36 años con la clasificación a Rusia 2018. En el camino, el entrenador hizo dos podios en la Copa América: tercer lugar en Chile 2015 y segundo puesto en Brasil 2019.

Gareca se queda en la selección

El estratega argentino terminó con las especulaciones en torno a su futuro. El último viernes, el ‘Tigre’ manifestó que nunca ha pasado por su cabeza la posibilidad de renunciar a la Bicolor, a pesar del discreto inicio en las Eliminatorias: un punto de 12 posibles.

“Creo que hay algunos momentos en lo que los técnicos tienen que reflexionar (…) pero no a tal punto de renunciar, no acostumbro a eso, reflexionar para mejorar la selección, es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. Entiendo que puede generar alguna duda para ustedes, pero no en mí…”, explicó Gareca en conferencia de prensa y ratificó su compromiso.