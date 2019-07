Gareca contó que su nieto "quiere estar en todos lados donde esté la selección peruana"

Síguenos en Facebook

Durante los entrenamientos de la selección peruana en Brasil, las imágenes del seleccionador Ricardo Gareca y su nieto jugando con la pelota enternecieron a más de un hincha.

"Me conmovió a mi también. Mi nieto sigue mis pasos y a todos lados donde esté la selección, quiere estar", comentó 'el tigre' en conversación con RPP.

La familia del entrenador argentino sigue de cerca las competiciones que afronta 'el tigre' al mando de la selección peruana, demostrando cariño y amor. Gareca contó que sus familiares se han llegado a identificar con 'la bicolor' y el país.

"Toda mi familia está involucrada en esto. Estoy agradecido por el apoyo que siento y se han hecho incondicionales de la selección", dijo.

Asimismo, Gareca indicó la importancia de sobreponerse a las adversidades, a pesar de los golpes duros que pueden traer consigo las derrotas.

"No renové para irme, sino para quedarme. Eso no significa que no puedan haber malos momentos. Los puede haber, hay buenos y malos, pero en todos siempre hay que poner la cara", dijo, añadiendo que su contrato le exige "tener la cabeza ocupada solo en la selección".