Ricardo Gareca llegó esta noche a Lima y se despedirá este martes de la selección peruana luego de siete años de proceso. Tras salir del aeropuerto Jorge Chávez, el técnico argentino fue acompañado por los efectivos de seguridad.

El ‘Tigre’ no brindó declaraciones a los periodistas y en conferencia de prensa brindará las explicaciones tras no renovar con la ‘Bicolor’. El ‘Flaco’ saludó a algunos fanáticos, quien esperaban su arribo, y después, se fue en un carro rumbo al lugar donde dormirá.

Ricardo Gareca deja selección peruana tras conseguir varios logros entre los que destaca la clasificación a un Mundial tras 36 años. Además, quedó subcampeón de la Copa América 2019, obtuvo victorias históricas en Barranquilla, Quito, Caracas y entre otras hazañas.

Así fue la llegada de Ricardo Gareca al aeropuerto Jorge Chávez para mañana ofrecer una conferencia de prensa de despedida como técnico de la Selección Peruana. 🎙️🐯🇵🇪#AlÁngulo pic.twitter.com/Xc8ocHUgtJ — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 19, 2022

Lapadula dedicó un mensaje a Gareca

Gianluca Lapadula dedicó unas conmovedoras palabras a Ricardo Gareca. “Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’”, inició el delantero en Instagram, acompañando la publicación con una foto suya junto al ‘Tigre’.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!”, agregó el goleador. Cabe mencionar que jugadores como André Carrillo, Santiago Ormeño, Carlos Zambrano, entre otros, también se despidieron del ‘Flaco’.