Fue claro. Ricardo Gareca brindó conferencia de prensa este miércoles en la que destacó la falta de interés que existe en el Perú por el deporte en general. El entrenador argentino se expresó sobre lo que sucedió en la programación del partido de Sporting Cristal vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2022.

El ‘Tigre’ afirmó que no es de su interés hablar de política peruana, sin embargo, demostró su incomodidad por cómo se maneja el deporte en el país y la importancia que le dan.

“La verdad no me interesa hablar de la política, me interesa hablar del deporte. Me pasé toda la mañana viendo informativos, diferentes canales, todo lo que tenía que ver con la actualidad social que era muy preocupante, pero había un compromiso internacional también, que debía asumir Sporting Cristal, ni más ni menos que la Copa Libertadores”, expresó Gareca.

“Y había un país, un equipo que estaba alojado acá, que era el Flamengo, había un equipo de un país internacional que también no sabía que iba a pasar. Esperé hasta el mediodía para ver si había algún programa deportivo. Se pasó un clásico de Universitario - Alianza de no sé qué año fue, se pasó un partido de vóley, intenté ver programas políticos, esperé algún flash, solamente un flash, de que me dieran alguna información deportiva si se jugaba el partido o no”, añadió.

“No recibí información alguna, el deporte acá no tiene absolutamente nada que ver, no les interesa directamente, no les importa, eso para mí es una preocupación como técnico de la selección nacional porque se jugaba un partido internacional”, afirmó el entrenador de la selección peruana.