El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, aseguró estar preparado para las próximas tres jornadas de las Eliminatorias Qatar 2022, programadas para jugarse entre el 2 y 9 de septiembre. Las cuales son de vital importancia para la ‘Bicolor’.

Durante una entrevista para Liberman Íntimo, el ‘Tigre’ indicó que han sucedido varios cambios para estas eliminatorias. Sin embargo, sostuvo que debe acomodarse a “estas improvisaciones de último momento”.

“Yo estoy preparado. Como han sucedido tantos cambios. Brasil antes que termine la primera ronda yo ya termino de enfrentarlos dos veces, algo medio inédito por lo menos en el caso nuestro”, señaló.

“Bueno, me tengo que acomodar a estas improvisaciones a último momento que supongo están más que nada vinculadas a la pandemia. Lo tengo que tomar con calma pero por sobre toda las cosas preparado para lo que se presente”, aseguró.

Además, precisó que no le gusta hacerse “malasangre” por una situación que no puede cambiar. “No me gusta hacerme el malasangre por cosas que no puedo cambiar. Por eso prefiero estar enfocado, que me agarre enfocado para estar bien predispuesto para los partidos”, puntualizó.