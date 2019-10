River Plate vs Boca Juniors: Miguel Loayza, el peruano que jugó por los 'Xeneizes' y por los 'Millonarios'

Síguenos en Facebook

En el 2017, a los 79 años, falleció en Buenos Aires, uno de los jugadores más habilidosos que ha dado el fútbol peruano: Miguel Loayza.

Dotado de una rica técnica y con una gambeta que dejaba muy mal parado a cuanto rival se le ponía en frente, fue aplaudido por los hinchas tanto de Boca Juniors como de River Plate, los dos equipos más populares de la Argentina y que coincidentemente se enfrentan en las semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores.

El 'Maestrito' -como era conocido en el país albiceleste- o el 'Mago' -como sería llamado después en Colombia- tras un paso efímero por el Barcelona de España, jugó por los 'Xeneizes' de 1961 a 1963, donde disputó 26 partidos y anotó 9 goles. Además, se proclamó campeón nacional en 1962.

Años después, tras pasear su fútbol por otros equipos argentinos como Rosario Central y Huracán, el volante creativo llegó al conjunto 'Millonario' en 1966.

Con River, al que defendió en 25 ocasiones y celebró 9 goles, obtuvo el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1966, cuando Peñarol -equipo donde brillaba el también peruano Juan Joya Cordero- se quedó con el ansiado trofeo.

Proveniente del Ciclista Lima, Miguel Loayza con 19 años, sobresalió en la Copa América de Buenos Aires en 1959.

En aquel equipo, en el que también destacaron Óscar 'Huaqui' Gómez Sánchez, Juan Joya, Alberto 'Toto' Terry y Juan Seminario, el 'Maestrito' marcaría 5 goles en 6 encuentros. Perú terminaría el torneo en el cuarto lugar.

Ese mismo año, mostraría toda su calidad en el recordado encuentro ante Inglaterra, donde la Blanquirroja se impuso por 4-1 en el Estadio Nacional.

Aunque parezca mentira, Miguel Loayza -quien triunfaba en el extranjero junto a otros jugadores más- no volvería a ser convocado a la selección peruana por la dejadez de los directivos nacionales de aquella época, perdiendo así la gran posibilidad de poder disputar el Mundial de Chile 1962 e Inglaterra 1966, al ser eliminados por Colombia y Uruguay, respectivamente.

Loayza, con la bicolor, tan solo jugaría 7 partidos, anotando un total de 5 goles.

"Siempre me gustó jugar al fútbol. Empecé con una pelota de trapo. Desde chico me gustó patear, hacía parte de equipos de barrio allá en Perú. Lo que más recuerdo de esos días es que dominaba a la perfección las tapitas de Coca Cola, las levantaba con el pie y no las dejaba caer; me volví tan habilidoso que luego empecé a apostar plata con los amigos. Por otro lado, de chico, me gustaba el ajedrez. Antes de debutar en primera división con el Ciclista Lima, me iba bien, aprendí a usar la cabeza, no como los jugadores de ahora que erran unos goles imposibles. Y luego empecé a perfeccionar mi habilidad como gambeteador, porque tuve la facilidad de manejar muy bien las dos piernas", declaró alguna vez el destacado futbolista nacido en Iquitos y que defendió a equipos como Ciclista Lima, FC Barcelona, Boca Juniors, Rosario Central, Huracán, River Plate y Deportivo Cali.